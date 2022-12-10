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  4. Луи ВАН ГАЛ: «Весь год тренировали пенальти, но все равно облажались»
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 08:37 | Обновлено 10 декабря 2022, 08:46
1448
2

Луи ВАН ГАЛ: «Весь год тренировали пенальти, но все равно облажались»

Наставник сборной Нидерландов – о поражении от Аргентины

10 декабря 2022, 08:37 | Обновлено 10 декабря 2022, 08:46
1448
2
Луи ВАН ГАЛ: «Весь год тренировали пенальти, но все равно облажались»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луи ван Гал

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал поражение от Аргентины (2:2, 3:4 по пен.) в четвертьфинале чемпионата мира 2022.

«Весь год тренировали пенальти, а в итоге все равно облажались. Просил игроков бить пенальти в клубах, и они это делали. Но если не забиваешь первые два пенальти, выиграть не получится.

На мой взгляд, пенальти [в основное время] был сомнительный. Я бы хотел пересмотреть его. Но мы проиграли не из-за судьи», - сказал ван Гал.

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Источник Voetbal International
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Комментарии 2
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Old Т
Тренировать надо было другое.  Просто  у одних в  экстремальных ситуациях наступает возбуждение, а у других - расслабон. Так Цезарь отбирал свою гвардию, якобы испытанием львом.)  Одни краснели от злости, а другие белели как полотно.
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inspekcha85
Не везёт голландцам на мировых форумах хоть убей ...пеналь в игре был рисованный,ван Гал прав.
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