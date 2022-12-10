Луи ВАН ГАЛ: «Весь год тренировали пенальти, но все равно облажались»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал поражение от Аргентины (2:2, 3:4 по пен.) в четвертьфинале чемпионата мира 2022.

«Весь год тренировали пенальти, а в итоге все равно облажались. Просил игроков бить пенальти в клубах, и они это делали. Но если не забиваешь первые два пенальти, выиграть не получится.

На мой взгляд, пенальти [в основное время] был сомнительный. Я бы хотел пересмотреть его. Но мы проиграли не из-за судьи», - сказал ван Гал.