Чемпионат мира10 декабря 2022, 01:22 | Обновлено 10 декабря 2022, 01:27
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Англия – Франция
Команды определят полуфиналиста
10 декабря 2022, 01:22 | Обновлено 10 декабря 2022, 01:27
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В субботу, 10 декабря в 1/4 финала ЧМ-2022 сыграют сборные Англии и Франции. Начало матча – в 21:00 по Киеву.
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В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
В 1/8 финала сборная Англии обыграла команду Сенегала со счетом 3:0, а сборная Франции добилась победы над командой Польщи – 3:1.
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