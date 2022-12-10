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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 01:22 | Обновлено 10 декабря 2022, 01:27
34
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Англия – Франция

Команды определят полуфиналиста

10 декабря 2022, 01:22 | Обновлено 10 декабря 2022, 01:27
34
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Англия – Франция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 декабря в 1/4 финала ЧМ-2022 сыграют сборные Англии и Франции. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

В 1/8 финала сборная Англии обыграла команду Сенегала со счетом 3:0, а сборная Франции добилась победы над командой Польщи – 3:1.

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Источник Sport.ua
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