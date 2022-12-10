Крепкий орешек. Нидерланды впервые проиграли после возвращения ван Гала
Аргентинцам удалось победить только в серии послематчевых пенальти
В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречались сборные Нидерландов и Аргентины.
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Сборная Нидерландов впервые после возвращение Луи ван Гала проиграла встречу. Основное и дополнительное время завершилось вничью 2:2, а в серии послематчевых пенальти южноамериканцы оказались сильнее (4:3).
Отметим, что ван Гал вернулся в сборную в августе 2021-го. До матча с аргентинцами «оранжевые» провели 19 матчей, 14 из которых выиграли. Еще пять завершились вничью.
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