Крепкий орешек. Нидерланды впервые проиграли после возвращения ван Гала

В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречались сборные Нидерландов и Аргентины.

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Сборная Нидерландов впервые после возвращение Луи ван Гала проиграла встречу. Основное и дополнительное время завершилось вничью 2:2, а в серии послематчевых пенальти южноамериканцы оказались сильнее (4:3).

Отметим, что ван Гал вернулся в сборную в августе 2021-го. До матча с аргентинцами «оранжевые» провели 19 матчей, 14 из которых выиграли. Еще пять завершились вничью.