В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречались сборные Нидерландов и Аргентины.

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отличился забитым голов в четвертьфинале ЧМ-2024 с Нидерландами, доведя количество своих голов на чемпионатах мира до 10. Также Месси 13 раз отличился на Копа Америка.

Его главный конкурент за титул величайшего футболиста XX века Криштиану Роналду на чемпионата отличился 8 раз, еще 14 голов он забил на чемпионатах Европы.

Таким образом, на данный момент Месси удалось на 1 результативный удар обойти Роналду на больших турнирах.