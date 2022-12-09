Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто круче? Месси опередил Роналду по количеству голов на больших турнирах
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 23:18 | Обновлено 10 декабря 2022, 00:13
1778
0

Кто круче? Месси опередил Роналду по количеству голов на больших турнирах

Показатели очень близки

09 декабря 2022, 23:18 | Обновлено 10 декабря 2022, 00:13
1778
0
Кто круче? Месси опередил Роналду по количеству голов на больших турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречались сборные Нидерландов и Аргентины.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отличился забитым голов в четвертьфинале ЧМ-2024 с Нидерландами, доведя количество своих голов на чемпионатах мира до 10. Также Месси 13 раз отличился на Копа Америка.

Его главный конкурент за титул величайшего футболиста XX века Криштиану Роналду на чемпионата отличился 8 раз, еще 14 голов он забил на чемпионатах Европы.

Таким образом, на данный момент Месси удалось на 1 результативный удар обойти Роналду на больших турнирах.

По теме:
Крепкий орешек. Нидерланды впервые проиграли после возвращения ван Гала
ФОТО. Как Аргентина с боем одолела Нидерланды в 1/4-й ЧМ-2022
Марокко – Португалия. Текстовая трансляция матча
Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу сборная Нидерландов по футболу Нидерланды - Аргентина Криштиану Роналду
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 09 декабря 2022, 13:55 2
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

Оставил футболистов. Тите сразу ушел в раздевалку после серии пенальти
Футбол | 09 декабря 2022, 22:10 0
Оставил футболистов. Тите сразу ушел в раздевалку после серии пенальти
Оставил футболистов. Тите сразу ушел в раздевалку после серии пенальти

Главный тренер сборной Бразилии понял, что пора завязывать

Нидерланды – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 09.12.2022, 23:05
Нидерланды – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Нидерланды – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ОФИЦИАЛЬНО. Тите ушел с поста главного тренера сборной Бразилии
Футбол | 09.12.2022, 21:47
ОФИЦИАЛЬНО. Тите ушел с поста главного тренера сборной Бразилии
ОФИЦИАЛЬНО. Тите ушел с поста главного тренера сборной Бразилии
Раздаются взрывы. В Москве – масштабный пожар в ТЦ
Война | 09.12.2022, 09:38
Раздаются взрывы. В Москве – масштабный пожар в ТЦ
Раздаются взрывы. В Москве – масштабный пожар в ТЦ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Пора оставить Роналду в покое». Тренер Португалии рассказал о ситуации
«Пора оставить Роналду в покое». Тренер Португалии рассказал о ситуации
09.12.2022, 13:45 2
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
08.12.2022, 19:00
Биатлон
Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии
Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии
08.12.2022, 06:05 6
Футбол
Как и просила сестра. Роналду хотел покинуть ЧМ перед матчем со Швейцарией
Как и просила сестра. Роналду хотел покинуть ЧМ перед матчем со Швейцарией
08.12.2022, 11:11 12
Футбол
Отто ВАЛЛИН: «Усик меньше Фьюри. Но он не выглядит слишком маленьким»
Отто ВАЛЛИН: «Усик меньше Фьюри. Но он не выглядит слишком маленьким»
08.12.2022, 08:29
Бокс
ФОТО. Билодид поделилась горячим фото с отпуска
ФОТО. Билодид поделилась горячим фото с отпуска
08.12.2022, 17:25 4
Другие виды
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
09.12.2022, 05:35
Теннис
Виноват Габриэл Жезус. Арсенал может отложить подписание Мудрика
Виноват Габриэл Жезус. Арсенал может отложить подписание Мудрика
08.12.2022, 09:20 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности