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  4. Доминик ЛИВАКОВИЧ: «Мы не сдались, когда пропустили гол»
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 23:05 | Обновлено 09 декабря 2022, 23:14
379
0

Доминик ЛИВАКОВИЧ: «Мы не сдались, когда пропустили гол»

Хорватский вратарь – о выходе сборной в полуфинал ЧМ-2022

09 декабря 2022, 23:05 | Обновлено 09 декабря 2022, 23:14
379
0
Доминик ЛИВАКОВИЧ: «Мы не сдались, когда пропустили гол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Ливакович

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович дал оценку победе над Бразилией в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Как известно, хорваты переиграли бразильцев в серии пенальти со счетом 4:2 после того, как основное и дополнительное время принесли ничью 1:1.

«Мы боролись 120 минут, как и в прошлой игре. Мы прошли дальше. Я не знаю, как это описать. Что касается состава – Бразилия – лучшая на этом турнире. Мы не сдались, когда пропустили гол, хотели отыграться как можно скорее», – заявил Ливакович.

В серии 11-метровых ударом Доминик Ливакович парировал удар в исполнении Родриго, а после удара Маркиньоса мяч угодил в стойку ворот команды Хорватии.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Хорватии по футболу Доминик Ливакович Хорватия - Бразилия
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