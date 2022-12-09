Доминик ЛИВАКОВИЧ: «Мы не сдались, когда пропустили гол»
Хорватский вратарь – о выходе сборной в полуфинал ЧМ-2022
Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович дал оценку победе над Бразилией в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Как известно, хорваты переиграли бразильцев в серии пенальти со счетом 4:2 после того, как основное и дополнительное время принесли ничью 1:1.
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«Мы боролись 120 минут, как и в прошлой игре. Мы прошли дальше. Я не знаю, как это описать. Что касается состава – Бразилия – лучшая на этом турнире. Мы не сдались, когда пропустили гол, хотели отыграться как можно скорее», – заявил Ливакович.
В серии 11-метровых ударом Доминик Ливакович парировал удар в исполнении Родриго, а после удара Маркиньоса мяч угодил в стойку ворот команды Хорватии.
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