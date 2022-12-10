Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как Аргентина с боем одолела Нидерланды в 1/4 финала ЧМ-2022
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 00:07 | Обновлено 10 декабря 2022, 00:26
753
0

ФОТО. Как Аргентина с боем одолела Нидерланды в 1/4 финала ЧМ-2022

Команды лишь в серии пенальти разыграли путевку в полуфинал

10 декабря 2022, 00:07 | Обновлено 10 декабря 2022, 00:26
753
0
ФОТО. Как Аргентина с боем одолела Нидерланды в 1/4 финала ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 декабря, в матче четвертьфинала чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре, сильнейшего определили сборные Аргентины и Нидерландов.

Аргентинцы по ходу встречи вели в счете 2:0, но перевес не удержали и в компенсированное время матча «оранжевые» паритет восстановили – ничья 2:2. Два экстра-тайма на результат не повлияли. В итоге, судьба путевки в полуфинал решилась в серии 11-метровых, где со счетом 4:3 победила команда Аргентины.

chm-2022-niderlandy-argentina
chm-2022-niderlandy-argentina-foto-1
chm-2022-niderlandy-argentina-foto-2
chm-2022-niderlandy-argentina-foto-3
chm-2022-niderlandy-argentina-foto-4
По теме:
ВИДЕО. Месси после игры оскорбил Вегхорста, который забил два гола
Англия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Англия – Франция
ЧМ-2022 по футболу фотогалерея сборная Аргентины по футболу сборная Нидерландов по футболу Нидерланды - Аргентина фото
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оставил футболистов. Тите сразу ушел в раздевалку после серии пенальти
Футбол | 09 декабря 2022, 22:10 0
Оставил футболистов. Тите сразу ушел в раздевалку после серии пенальти
Оставил футболистов. Тите сразу ушел в раздевалку после серии пенальти

Главный тренер сборной Бразилии понял, что пора завязывать

Менеджер Усика рассказал, когда состоится бой против Фьюри
Бокс | 09 декабря 2022, 12:30 0
Менеджер Усика рассказал, когда состоится бой против Фьюри
Менеджер Усика рассказал, когда состоится бой против Фьюри

Эгис Климас заявил, что проблем в переговорах нет

ОФИЦИАЛЬНО. Тите ушел с поста главного тренера сборной Бразилии
Футбол | 09.12.2022, 21:47
ОФИЦИАЛЬНО. Тите ушел с поста главного тренера сборной Бразилии
ОФИЦИАЛЬНО. Тите ушел с поста главного тренера сборной Бразилии
Нидерланды – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 09.12.2022, 23:05
Нидерланды – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Нидерланды – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
«Пора оставить Роналду в покое». Тренер Португалии рассказал о ситуации
Футбол | 09.12.2022, 13:45
«Пора оставить Роналду в покое». Тренер Португалии рассказал о ситуации
«Пора оставить Роналду в покое». Тренер Португалии рассказал о ситуации
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2). Сказка для хорватов. Видео голов
Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2). Сказка для хорватов. Видео голов
09.12.2022, 20:15 2
Футбол
Роналду отказался тренироваться с запасными сборной Португалии
Роналду отказался тренироваться с запасными сборной Португалии
08.12.2022, 20:33 4
Футбол
Виноват Габриэл Жезус. Арсенал может отложить подписание Мудрика
Виноват Габриэл Жезус. Арсенал может отложить подписание Мудрика
08.12.2022, 09:20 18
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
08.12.2022, 19:00
Биатлон
Раздаются взрывы. В Москве – масштабный пожар в ТЦ
Раздаются взрывы. В Москве – масштабный пожар в ТЦ
09.12.2022, 09:38 7
Война
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
09.12.2022, 13:55 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Первый бой - против Усика. Нам нужен один чемпион»
Тайсон ФЬЮРИ: «Первый бой - против Усика. Нам нужен один чемпион»
08.12.2022, 10:31
Бокс
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
09.12.2022, 05:35
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности