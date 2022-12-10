Чемпионат мира10 декабря 2022, 00:07 | Обновлено 10 декабря 2022, 00:26
753
0
ФОТО. Как Аргентина с боем одолела Нидерланды в 1/4 финала ЧМ-2022
Команды лишь в серии пенальти разыграли путевку в полуфинал
10 декабря 2022, 00:07 | Обновлено 10 декабря 2022, 00:26
753
0
В пятницу, 9 декабря, в матче четвертьфинала чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре, сильнейшего определили сборные Аргентины и Нидерландов.
- Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
Аргентинцы по ходу встречи вели в счете 2:0, но перевес не удержали и в компенсированное время матча «оранжевые» паритет восстановили – ничья 2:2. Два экстра-тайма на результат не повлияли. В итоге, судьба путевки в полуфинал решилась в серии 11-метровых, где со счетом 4:3 победила команда Аргентины.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 декабря 2022, 22:10 0
Главный тренер сборной Бразилии понял, что пора завязывать
Бокс | 09 декабря 2022, 12:30 0
Эгис Климас заявил, что проблем в переговорах нет
Футбол | 09.12.2022, 21:47
Футбол | 09.12.2022, 23:05
Футбол | 09.12.2022, 13:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.12.2022, 20:15 2
08.12.2022, 20:33 4
08.12.2022, 09:20 18
08.12.2022, 19:00
09.12.2022, 09:38 7
09.12.2022, 13:55 2
08.12.2022, 10:31
09.12.2022, 05:35