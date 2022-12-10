ФОТО. Как Аргентина с боем одолела Нидерланды в 1/4 финала ЧМ-2022

В пятницу, 9 декабря, в матче четвертьфинала чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре, сильнейшего определили сборные Аргентины и Нидерландов.

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Аргентинцы по ходу встречи вели в счете 2:0, но перевес не удержали и в компенсированное время матча «оранжевые» паритет восстановили – ничья 2:2. Два экстра-тайма на результат не повлияли. В итоге, судьба путевки в полуфинал решилась в серии 11-метровых, где со счетом 4:3 победила команда Аргентины.