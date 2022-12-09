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  4. ФОТО. 10-летний сын Перишича подбежал утешить Неймара после серии пенальти
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 22:33 | Обновлено 09 декабря 2022, 22:43
689
0

ФОТО. 10-летний сын Перишича подбежал утешить Неймара после серии пенальти

Лео поддержал лидера бразильцев

09 декабря 2022, 22:33 | Обновлено 09 декабря 2022, 22:43
689
0
ФОТО. 10-летний сын Перишича подбежал утешить Неймара после серии пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречались национальные сборные Хорватии и Бразилии.

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Сборная Хорватии после ничьей в основное и дополнительное время (1:1) выиграла в серии послематчевых пенальти (4:2).

Один их самых эмоциональных моментов случился после завершения встречи. Лидер бразильцев Неймар не смог сдержать слез, а 10-летний сын Ивана Перишича Лео подбежал к нападающему ПСЖ и попытался его хоть немного утешить. Лео пожал руку Неймару, а бразилец его обнял.

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Источник Sport Bible
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