ФОТО. 10-летний сын Перишича подбежал утешить Неймара после серии пенальти

В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречались национальные сборные Хорватии и Бразилии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Хорватии после ничьей в основное и дополнительное время (1:1) выиграла в серии послематчевых пенальти (4:2).

Один их самых эмоциональных моментов случился после завершения встречи. Лидер бразильцев Неймар не смог сдержать слез, а 10-летний сын Ивана Перишича Лео подбежал к нападающему ПСЖ и попытался его хоть немного утешить. Лео пожал руку Неймару, а бразилец его обнял.