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  4. Оставил футболистов. Тите сразу ушел в раздевалку после серии пенальти
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 22:10 |
1463
0

Оставил футболистов. Тите сразу ушел в раздевалку после серии пенальти

Главный тренер сборной Бразилии понял, что пора завязывать

09 декабря 2022, 22:10 |
1463
0
Оставил футболистов. Тите сразу ушел в раздевалку после серии пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Тите

Главный тренер сборной Бразилии Тите ушел в раздевалку сразу после поражения по пенальти от Хорватии.

Отметим, что игроки остались на поле, а наставник быстро ретировался.

Основное время матча завершилось вничью 0:0, во время дополнительного команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти вратарь хорватов Доминик Ливакович отразил удар Родриго, а Маркиньос пробил в штангу. Сборная Хорватии реализовала четыре первых удара и досрочно победила.

Сразу после матча известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Тите покинул свой пост. Он возглавлял команду с 2016 года.

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