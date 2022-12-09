Оставил футболистов. Тите сразу ушел в раздевалку после серии пенальти
Главный тренер сборной Бразилии понял, что пора завязывать
Главный тренер сборной Бразилии Тите ушел в раздевалку сразу после поражения по пенальти от Хорватии.
Отметим, что игроки остались на поле, а наставник быстро ретировался.
Основное время матча завершилось вничью 0:0, во время дополнительного команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти вратарь хорватов Доминик Ливакович отразил удар Родриго, а Маркиньос пробил в штангу. Сборная Хорватии реализовала четыре первых удара и досрочно победила.
Сразу после матча известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Тите покинул свой пост. Он возглавлял команду с 2016 года.
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