Оставил футболистов. Тите сразу ушел в раздевалку после серии пенальти

Главный тренер сборной Бразилии Тите ушел в раздевалку сразу после поражения по пенальти от Хорватии.

Отметим, что игроки остались на поле, а наставник быстро ретировался.

Основное время матча завершилось вничью 0:0, во время дополнительного команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти вратарь хорватов Доминик Ливакович отразил удар Родриго, а Маркиньос пробил в штангу. Сборная Хорватии реализовала четыре первых удара и досрочно победила.

Сразу после матча известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Тите покинул свой пост. Он возглавлял команду с 2016 года.