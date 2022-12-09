Тьяго СИЛВА: «Трудно найти слова и утешить себя»

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва поделился эмоциями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 с командой Хорватии, в котором пентакампеоны уступили в серии пенальти – 1:1, пенальти 2-4.

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«Мы столкнулись с командой высокого качества. Возможно, могли бы быть лучше в некоторых моментах, но мы не привыкли к таким хорошо организованным контратакам. Это очень печально, но так оно и есть, мы должны двигаться дальше, я горжусь тем, что все сделали, но это футбол.

Трудно найти слова и утешить себя. В моей жизни уже были разочарования, но когда ты терпишь неудачу в достижении такой важной цели, это очень больно. Должны постараться пережить это. Когда я падал, я всегда поднимался. Посмотрим, возможно, у меня больше никогда не будет возможности сыграть на этом турнире», — заявил 38-летний Тьяго Силва.