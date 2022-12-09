Опередил Пеле. Месси стал лидером по ассистам в плей-офф чемпионатов мира

В пятницу, 9 декабря, проходит поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором играют сборные Нидерландов и Аргентины.

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На 35-й минуте игры счет в открыл Науэль Молина после передачи Лионеля Месси. Для семикратного обладателя «Золотого мяча» это уже пятый ассист в плей-офф чемпионатов мира. Месси лидирует по этому показателю на мундиалях, превосходя Пеле (4).

Стоит отметить, что эта статистика ведется с 1966 года.