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  4. Опередил Пеле. Месси стал лидером по ассистам в плей-офф чемпионатов мира
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 21:57 | Обновлено 09 декабря 2022, 21:58
846
0

Опередил Пеле. Месси стал лидером по ассистам в плей-офф чемпионатов мира

Лионель в пятый раз помог забить своим партнерам

09 декабря 2022, 21:57 | Обновлено 09 декабря 2022, 21:58
846
0
Опередил Пеле. Месси стал лидером по ассистам в плей-офф чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 декабря, проходит поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором играют сборные Нидерландов и Аргентины.

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На 35-й минуте игры счет в открыл Науэль Молина после передачи Лионеля Месси. Для семикратного обладателя «Золотого мяча» это уже пятый ассист в плей-офф чемпионатов мира. Месси лидирует по этому показателю на мундиалях, превосходя Пеле (4).

Стоит отметить, что эта статистика ведется с 1966 года.

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Источник Opta
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