Чемпионат мира09 декабря 2022, 21:57 | Обновлено 09 декабря 2022, 21:58
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Опередил Пеле. Месси стал лидером по ассистам в плей-офф чемпионатов мира
Лионель в пятый раз помог забить своим партнерам
09 декабря 2022, 21:57 | Обновлено 09 декабря 2022, 21:58
846
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В пятницу, 9 декабря, проходит поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором играют сборные Нидерландов и Аргентины.
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На 35-й минуте игры счет в открыл Науэль Молина после передачи Лионеля Месси. Для семикратного обладателя «Золотого мяча» это уже пятый ассист в плей-офф чемпионатов мира. Месси лидирует по этому показателю на мундиалях, превосходя Пеле (4).
Стоит отметить, что эта статистика ведется с 1966 года.
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