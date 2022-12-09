ЧМ-2022. Европейское проклятье для Бразилии

В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречались национальные сборные Хорватии и Бразилии. Поединок прошел на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Хорватія выиграла в серии пенальти 1:1( пен 4:2).

Бразилия не может обыграть соперника из Европы в стадии плей-офф чемпионатов мира с 2002 года. Тогда в финале Бразилия обыграла Германию. После этого только неудачи.

В 2006 проиграли Франции (1/4 финала), в 2010 году Нидерландам (1/4 финала), в 2014 сначала Германии (1/2 финала), а потом Нидерландам (матч за третье место) и в 2018 году Бельгии (1/4).

Стадия 1/4 финала тоже почти заколдованная. Бразилия вылетела на этом этапе на 4 из 5 последних чемпионатах.