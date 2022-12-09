Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЧМ-2022. Европейское проклятье для Бразилии
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 20:54 |
1556
1

ЧМ-2022. Европейское проклятье для Бразилии

Надо больше играть с европейскими командами

09 декабря 2022, 20:54 |
1556
1
ЧМ-2022. Европейское проклятье для Бразилии

В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречались национальные сборные Хорватии и Бразилии. Поединок прошел на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Хорватія выиграла в серии пенальти 1:1( пен 4:2).

Бразилия не может обыграть соперника из Европы в стадии плей-офф чемпионатов мира с 2002 года. Тогда в финале Бразилия обыграла Германию. После этого только неудачи.

В 2006 проиграли Франции (1/4 финала), в 2010 году Нидерландам (1/4 финала), в 2014 сначала Германии (1/2 финала), а потом Нидерландам (матч за третье место) и в 2018 году Бельгии (1/4).

Стадия 1/4 финала тоже почти заколдованная. Бразилия вылетела на этом этапе на 4 из 5 последних чемпионатах.

По теме:
Снова без медалей на ЧМ. Бразилия установила неприятный антирекорд
Нидерланды – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Опустошенность и разочарование. Неймар не сдержал слез после матча
сборная Хорватии по футболу сборная Бразилии по футболу ЧМ-2022 по футболу Доминик Ливакович Хорватия - Бразилия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2). Сказка для хорватов. Видео голов
Футбол | 09 декабря 2022, 19:53 0
Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2). Сказка для хорватов. Видео голов
Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2). Сказка для хорватов. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу

Раздаются взрывы. В Москве – масштабный пожар в ТЦ
Война | 09 декабря 2022, 09:38 6
Раздаются взрывы. В Москве – масштабный пожар в ТЦ
Раздаются взрывы. В Москве – масштабный пожар в ТЦ

Настигла карма?

Роналду отказался тренироваться с запасными сборной Португалии
Футбол | 08.12.2022, 20:33
Роналду отказался тренироваться с запасными сборной Португалии
Роналду отказался тренироваться с запасными сборной Португалии
В Марсель не хочет. Малиновский определился, куда готов уйти из Аталанты
Футбол | 09.12.2022, 20:01
В Марсель не хочет. Малиновский определился, куда готов уйти из Аталанты
В Марсель не хочет. Малиновский определился, куда готов уйти из Аталанты
ФРЕД: «После матча Аргентины с Бразилией увидим слезы Месси»
Футбол | 09.12.2022, 16:30
ФРЕД: «После матча Аргентины с Бразилией увидим слезы Месси»
ФРЕД: «После матча Аргентины с Бразилией увидим слезы Месси»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Игорь Нестеренко
Невже фінал буде Рон проти Мессі?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
09.12.2022, 04:55
Бокс
Отто ВАЛЛИН: «Усик меньше Фьюри. Но он не выглядит слишком маленьким»
Отто ВАЛЛИН: «Усик меньше Фьюри. Но он не выглядит слишком маленьким»
08.12.2022, 08:29
Бокс
ФОТО. Билодид поделилась горячим фото с отпуска
ФОТО. Билодид поделилась горячим фото с отпуска
08.12.2022, 17:25 4
Другие виды
Как и просила сестра. Роналду хотел покинуть ЧМ перед матчем со Швейцарией
Как и просила сестра. Роналду хотел покинуть ЧМ перед матчем со Швейцарией
08.12.2022, 11:11 12
Футбол
«Мы достаточно страдали». Сестра Роналду попросила его покинуть ЧМ-2022
«Мы достаточно страдали». Сестра Роналду попросила его покинуть ЧМ-2022
07.12.2022, 17:40 15
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Первый бой - против Усика. Нам нужен один чемпион»
Тайсон ФЬЮРИ: «Первый бой - против Усика. Нам нужен один чемпион»
08.12.2022, 10:31
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Испании получила нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Испании получила нового главного тренера
08.12.2022, 15:00
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
09.12.2022, 13:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности