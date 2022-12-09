Ливакович вошел в число избранных

В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречались национальные сборные Хорватии и Бразилии. Поединок прошел на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Хорватія выиграла в серии пенальти 1:1( пен 4:2).

Голкипер хорватов Доминик Ливакович стал героем матча. Он отразил пенальти, а еще один бразильцы попали в стойку. Еще 3 пенальти Ливакович отразил в 1/8 финала.

Только 3 голкипера в истории отразили на ЧМ 4 пенальти в серии пенальти.

4 – Серхио Гойкоечеа (1990) Аргентина

4 - Даниэль Субашич (2018) Хорватия

4 - Доминик Ливакович (2022) Хорватия