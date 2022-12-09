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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 19:45 |
346
0

Роберто Мартинес может возглавить сборную Мексики

Ранее тренер покинул сборную Бельгии

09 декабря 2022, 19:45 |
346
0
Роберто Мартинес может возглавить сборную Мексики
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Испанский тренер Роберто Мартинес может в ближайшее время возглавить сборную Мексики. Об этом сообщают бельгийские СМИ.

На этом посту Мартинес может заменить Херардо Мартино, который покинул свой пост после того, как не вывел команду из группы на ЧМ-2022. Конкретного предложения от мексиканцев 49-летний специалист еще не получил, но в шорт-лист уже вошел.

Сам Мартинес покинул сборную Бельгии после вылета команды из ЧМ-2022 на групповом этапе.

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Источник Het Laatste Nieuws
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