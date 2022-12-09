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09 декабря 2022, 18:30 | Обновлено 09 декабря 2022, 18:39
2610
0

«Я недоволен». У Реброва есть претензии к Ярмоленко и Ко после разгрома

Украинский тренер прокомментировал уверенную победу в матче Кубка Президента

09 декабря 2022, 18:30 | Обновлено 09 декабря 2022, 18:39
2610
0
«Я недоволен». У Реброва есть претензии к Ярмоленко и Ко после разгрома
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров прокомментировал разгромную победу своих подопечных в матче 1/16 финала Кубка Президента против ФК «Аль-Фуджайра»:

«Мы добились заслуженной победы. Во втором тайме мы смогли создать больше моментов, чем в первом. Наша команда приложила много усилий в игре и в концовке поединка смогла забить решающие голы.

Команда соперника играла с десятью футболистами за линией мяча. Тренер всегда недоволен, если его команда долго не может добиться цели».

Отметим, что матч «Аль-Айн» – «Аль-Фуджайра» завершился со счетом 4:0 в пользу команды Реброва и Яромоленко. К слову, Ярмоленко провел на поле 68 минут, после чего был заменен. Результативными действиями он не отметился, но именно он заработал пенальти, после которого был забит первый гол.

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Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Айн Аль-Фуджайра пресс-конференция
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Источник ФК Аль-Айн
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