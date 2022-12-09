«Я недоволен». У Реброва есть претензии к Ярмоленко и Ко после разгрома

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров прокомментировал разгромную победу своих подопечных в матче 1/16 финала Кубка Президента против ФК «Аль-Фуджайра»:

«Мы добились заслуженной победы. Во втором тайме мы смогли создать больше моментов, чем в первом. Наша команда приложила много усилий в игре и в концовке поединка смогла забить решающие голы.

Команда соперника играла с десятью футболистами за линией мяча. Тренер всегда недоволен, если его команда долго не может добиться цели».

Отметим, что матч «Аль-Айн» – «Аль-Фуджайра» завершился со счетом 4:0 в пользу команды Реброва и Яромоленко. К слову, Ярмоленко провел на поле 68 минут, после чего был заменен. Результативными действиями он не отметился, но именно он заработал пенальти, после которого был забит первый гол.