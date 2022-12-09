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  4. Арсен ВЕНГЕР: «Англия – Франция – это ранний финал»
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 18:23 |
268
0

Арсен ВЕНГЕР: «Англия – Франция – это ранний финал»

Французский тренер – о четвертьфинале ЧМ-2022

09 декабря 2022, 18:23 |
268
0
Арсен ВЕНГЕР: «Англия – Франция – это ранний финал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Известный французский тренер Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 Англия – Франция (10 декабря):

«У Франции есть потенциал в части физической подготовки, который явно выше, чем у других команд, возможно, за исключением Англии. В этом смысле полузащитники, особенно Джуд Беллингем, могут проявить себя хорошо. Вот почему Англия, возможно, является той командой, которая может нанести Франции наибольший ущерб на этом турнире. Это ранний финал».

Ранее Венгер заявил, что в ФИФА отказались от идет проведения чемпионатов мира каждые два года.

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Арсен Венгер ЧМ-2022 по футболу Англия - Франция
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Источник Get French Football News
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