Арсен ВЕНГЕР: «Англия – Франция – это ранний финал»

Известный французский тренер Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 Англия – Франция (10 декабря):

«У Франции есть потенциал в части физической подготовки, который явно выше, чем у других команд, возможно, за исключением Англии. В этом смысле полузащитники, особенно Джуд Беллингем, могут проявить себя хорошо. Вот почему Англия, возможно, является той командой, которая может нанести Франции наибольший ущерб на этом турнире. Это ранний финал».

Ранее Венгер заявил, что в ФИФА отказались от идет проведения чемпионатов мира каждые два года.