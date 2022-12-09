А сколько было разговоров. ФИФА отказалась проводить ЧМ каждые два года

Арсен Венгер, директор департамента ФИФА по развитию, дал понять, что от идеи проводить чемпионаты мира каждые два года на этом этапе было решено отказался.

«Меня попросили обдумать идею проведения чемпионата мира каждые два года. Мне казалось, что это неплохая идея, но она требует глобального изменения календаря».

«Сейчас мы не движемся в этом направлении, а остаемся на четырехлетних циклах проведения ЧМ», — сказав Венгер.

Ранее ФИФА даже заручилась поддержкой некоторых футбольных ассоциаций, но УЕФА и КОНМЕБОЛ были категорически против проведения ЧМ каждые два года.