Альтернатива Симеоне и тен Хагу. Где продолжит карьеру Луис Энрике?

Испанский специалист Луис Энрике может возглавить «Атлетико» или «Манчестер Юнайтед».

«Атлетико» рассматривает Луиса Энрике как альтернативу Диего Симеоне. Уход аргентинца из «Атлетико» становится всё более вероятным, так как, во-первых, мадридский клуб лишился шансов на продолжение борьбы в еврокубках, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов, а во-вторых, в чемпионате Испании дела идут не лучшим образом, что может повлечь за собой непопадание в ЛЧ на следующий сезон.

Другим претендентом на подписание испанского специалиста является английский «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг не может обеспечить стабильные результаты команды.

Отметим, что недавно Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании после неудачи на ЧМ-2022 по футболу.