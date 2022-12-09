Променяет Зарю? Патрик ван Леувен получил предложение от европейского клуба

Главный тренер луганского футбольного клуба «Заря» Патрик ван Леувен получил предложение от европейского клуба.

Сам клуб не называется. Если он будет готов заплатить компенсацию «Заре» за нидерландского тренера, то луганский клуб отпустит своего наставника.

Сообщается, что в случае отъезда ван Леувена «Зарю» может возглавить Александр Бабич.

В текущем сезоне «Заря» под руководством Патрика вае Леувена завершила первую половину сезона 4-й в таблице УПЛ, имея в своем активе 28 очков после 15 туров.