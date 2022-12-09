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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 16:53 |
321
0

Тренер сборной Марокко: «Надеюсь, Роналду не сыграет с нами»

Валид Реграги – о матче против Португалии

09 декабря 2022, 16:53 |
321
0
Тренер сборной Марокко: «Надеюсь, Роналду не сыграет с нами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Валид Реграги

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от матча четвертьфинала ЧМ-2022 против Португалии (10 декабря):

«Я горжусь страной, командой и тем, что мы достигли этого этапа. Мы представляем Марокко, наш народ. Впервые арабская команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Нас поддерживает целый континент. Мы чувствуем эту положительную энергию. Мы очень рады. Находиться на этом этапе – большая честь. Мы сыграем против одной из лучших команд мира, в которой выступают очень техничные футболисты.

Я не знаю, сыграет ли Роналду. Надеюсь, что нет. Он один из лучших футболистов в истории, так что буду доволен, если он не сыграет. Португалия тоже хочет выйти в полуфинал турнира. Мы должны быть скромными и оптимистичными».

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Источник A Bola
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