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  4. Источник: Роналду останется в запасе на матч с Марокко
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 16:05 |
645
0

Источник: Роналду останется в запасе на матч с Марокко

В основе сыграет Гонсалу Рамуш

09 декабря 2022, 16:05 |
645
0
Источник: Роналду останется в запасе на матч с Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду останется в запасе команды на матч 1/4 финала ЧМ-2022 против Марокко (10 декабря). Об этом сообщает португальское издание A Bola.

По информации источника, в основе на матч с Марокко, как и в поединке со Швейцарией (6:1) выйдет форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш. В матче со Швейцарией он оформил хет-трик.

Ранее ситуацию вокруг Роналду прокомментировал наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш.

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Криштиану Роналду Гонсалу Рамуш сборная Португалии по футболу Марокко - Португалия ЧМ-2022 по футболу
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Источник A Bola
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