Источник: Роналду останется в запасе на матч с Марокко

Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду останется в запасе команды на матч 1/4 финала ЧМ-2022 против Марокко (10 декабря). Об этом сообщает португальское издание A Bola.

По информации источника, в основе на матч с Марокко, как и в поединке со Швейцарией (6:1) выйдет форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш. В матче со Швейцарией он оформил хет-трик.

Ранее ситуацию вокруг Роналду прокомментировал наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш.