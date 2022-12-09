Чемпионат мира09 декабря 2022, 16:05 |
645
0
Источник: Роналду останется в запасе на матч с Марокко
В основе сыграет Гонсалу Рамуш
09 декабря 2022, 16:05 |
645
0
Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду останется в запасе команды на матч 1/4 финала ЧМ-2022 против Марокко (10 декабря). Об этом сообщает португальское издание A Bola.
По информации источника, в основе на матч с Марокко, как и в поединке со Швейцарией (6:1) выйдет форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш. В матче со Швейцарией он оформил хет-трик.
Ранее ситуацию вокруг Роналду прокомментировал наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 декабря 2022, 13:45 0
Все дело в подборе игроков и тренере
Биатлон | 08 декабря 2022, 19:00 0
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте
Футбол | 08.12.2022, 21:40
Футбол | 09.12.2022, 11:47
Футбол | 08.12.2022, 20:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.12.2022, 09:20 18
07.12.2022, 17:20 5
08.12.2022, 11:11 12
08.12.2022, 19:21 12
08.12.2022, 16:28 13
08.12.2022, 17:25 4
09.12.2022, 13:55 2
09.12.2022, 05:35