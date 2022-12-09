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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 13:45 | Обновлено 09 декабря 2022, 13:55
3920
1

«Пора оставить Роналду в покое». Тренер Португалии рассказал о ситуации

Игрок был расстроен тем, что не вышел в основном составе

09 декабря 2022, 13:45 | Обновлено 09 декабря 2022, 13:55
3920
1
«Пора оставить Роналду в покое». Тренер Португалии рассказал о ситуации
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о том, что Криштиану Роналду нормально воспринял ситуацию, когда он не вышел в основном составе на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии.

Сантуш опровергает информацию о том, что форвард собирался покинуть сборную.

«Я думаю, пора оставить Криштиану в покое. Никогда он не говорил, что хочет уехать из сборной, поэтому нужно заканчивать обсуждение этой темы».

«Перед матчем против Швейцарии я вызвал Роналду на разговор. Конечно, он не был рад тому, что его не выпустят в основе, ведь он привык быть игроком стартового состава».

«Он спросил: «Вы уверены, что это хорошая идея?». Мы нормально поговорили, я ему объяснил, почему я так решил. Был честный разговор», — сказал Сантуш.

Без Роналду в стартовом составе команда разгромила Швейцарию 6:1. В четвертьфинале Португалия сыграет против Марокко.

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Криштиану Роналду Фернанду Сантуш ЧМ-2022 по футболу сборная Португалии по футболу
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Источник BBC
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DK1961
Настало время...Он уже покойник?
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