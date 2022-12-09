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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 15:45 |
1212
3

Есть ли шанс у Хорватии остановить Бразилию? Составы на четвертьфинал ЧМ

Первый четвертьфинал на чемпионате мира

09 декабря 2022, 15:45 |
1212
3
Есть ли шанс у Хорватии остановить Бразилию? Составы на четвертьфинал ЧМ
Sky Sports

В 17:00 стартует матч четвертьфинала ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Бразилии. Бразильцы считаются фаворитами битвы с финалистом минувшего чемпионата мира.

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Ковачич, Пашалич, Перишич, Крамарич

Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Тиаго Силва, Милитао, Каземиро, Пакета, Рафинья, Неймар, Винисиус, Ришарлисон

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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NeRoN69
Вболівав за Польщу, зараз мої в Хорватії....
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OKs100
Вряд ли Бразилия сможет остановить более титулованную за неё Хорватию.
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