Чемпионат мира09 декабря 2022, 15:45 |
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Есть ли шанс у Хорватии остановить Бразилию? Составы на четвертьфинал ЧМ
Первый четвертьфинал на чемпионате мира
09 декабря 2022, 15:45 |
1212
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В 17:00 стартует матч четвертьфинала ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Бразилии. Бразильцы считаются фаворитами битвы с финалистом минувшего чемпионата мира.
Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Ковачич, Пашалич, Перишич, Крамарич
Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Тиаго Силва, Милитао, Каземиро, Пакета, Рафинья, Неймар, Винисиус, Ришарлисон
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
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Комментарии 3
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Вболівав за Польщу, зараз мої в Хорватії....
Показать Скрыть 1 ответ
Вряд ли Бразилия сможет остановить более титулованную за неё Хорватию.
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