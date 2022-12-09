Есть ли шанс у Хорватии остановить Бразилию? Составы на четвертьфинал ЧМ

В 17:00 стартует матч четвертьфинала ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Бразилии. Бразильцы считаются фаворитами битвы с финалистом минувшего чемпионата мира.

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Ковачич, Пашалич, Перишич, Крамарич

Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Тиаго Силва, Милитао, Каземиро, Пакета, Рафинья, Неймар, Винисиус, Ришарлисон

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.