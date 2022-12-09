Луис Энрике не хотел покидать сборную Испании. Надеялся на переговоры

По информации испанских СМИ, наставник Луис Энрике не собирался покидать сборную Испании после вылета с ЧМ-2022 на стадии 1/8 финала.

Тренер надеялся на переговоры с руководством Федерации футбола, поэтому после поражения от Марокко не заявил об уходе из национальной команды.

В итоге Луис Энрике, узнав о том, что новый контракт подписан не будет, отказался от совместного заявления об уходе.

Новый тренером сборной Испании стал Луис де ла Фуэнте, а Луиса Энрике рассматривают в качестве возможного сменщика Диего Симеоне в «Атлетико».