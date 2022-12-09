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  4. Луис Энрике не хотел покидать сборную Испании. Надеялся на переговоры
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 15:20 |
667
0

Луис Энрике не хотел покидать сборную Испании. Надеялся на переговоры

Федерация решила иначе

09 декабря 2022, 15:20 |
667
0
Луис Энрике не хотел покидать сборную Испании. Надеялся на переговоры
AP

По информации испанских СМИ, наставник Луис Энрике не собирался покидать сборную Испании после вылета с ЧМ-2022 на стадии 1/8 финала.

Тренер надеялся на переговоры с руководством Федерации футбола, поэтому после поражения от Марокко не заявил об уходе из национальной команды.

В итоге Луис Энрике, узнав о том, что новый контракт подписан не будет, отказался от совместного заявления об уходе.

Новый тренером сборной Испании стал Луис де ла Фуэнте, а Луиса Энрике рассматривают в качестве возможного сменщика Диего Симеоне в «Атлетико».

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Источник AS
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