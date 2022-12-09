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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 09:58 | Обновлено 09 декабря 2022, 10:04
118
1

Матео КОВАЧИЧ: «Постараемся навязать Бразилии свой стиль игры»

Хавбек сборной Хорватии – о предстоящем четвертьфинале Мундиаля в Катаре

09 декабря 2022, 09:58 | Обновлено 09 декабря 2022, 10:04
118
1
Матео КОВАЧИЧ: «Постараемся навязать Бразилии свой стиль игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ковачич

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 против национальной команды Бразилии.

«Нам предстоит важный матч, что нормально для четвертьфинала чемпионата мира. Соперник силен, они играют в отличный футбол. Мы хотим доказать, что тоже играем в отличный футбол, и попытаться пробиться в полуфинал.

У нас еще есть время проанализировать их, оценить сильные и слабые стороны. Что нам нужно сделать сейчас, так это сосредоточиться на себе. Нужно быть сплоченными и агрессивными. Мы талантливая команда. Бразилия не слишком довольна, когда команда соперника владеет мячом, поэтому мы постараемся навязать свой стиль игры. Будем атаковать и постараемся пройти дальше», - сказал Ковачич.

Матч Хорватия – Бразилия состоится в пятницу, 9 декабря. Начало в 17:00 по Киеву.

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Источник ФИФА
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Andr_Egor
Свій стиль - серія пенальті і перемога?)
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