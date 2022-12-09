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  4. Лионель СКАЛОНИ: «Матч с Нидерландами будет очень увлекательным зрелищем»
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 09:19 | Обновлено 09 декабря 2022, 09:40
328
0

Лионель СКАЛОНИ: «Матч с Нидерландами будет очень увлекательным зрелищем»

Наставник сборной Аргентины – о предстоящем четвертьфинале Мундиаля в Катаре

09 декабря 2022, 09:19 | Обновлено 09 декабря 2022, 09:40
328
0
Лионель СКАЛОНИ: «Матч с Нидерландами будет очень увлекательным зрелищем»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 против национальной команды Нидерландов.

«Любая из восьми команд, остающихся в гонке, выступает достаточно хорошо для того, чтобы выйти в финал. Матч будет очень увлекательным зрелищем, поскольку встречаются две команды, всегда стремящиеся атаковать.

Мы не беспокоимся насчет того, выложится ли наша команда на все сто. Наша команда всегда отдает на поле все силы», - сказал Скалони.

Поединок Нидерланды – Аргентина состоится в пятницу, 9 декабря. Начало в 21:00 по Киеву.

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