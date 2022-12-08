ГУТЦАЙТ: «Представителя рф пригласили на саммит МОК. Это недопустимо!»
Глава НОК Украины высказал свое возмущение президенту МОК за это решение
Глава НОК Украины, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт раскритиковал МОК по приглашению представителя рф на саммит этой организации:
«россиянам нельзя разрешить использовать спорт для узаконивания военных действий в Украине! На днях президента Олимпийского комитета россии Позднякова пригласили на ежегодный саммит МОК в Лозанне. По-моему, это недопустимо!
Если кто-то считает, что спорт вне политики и российские спортсмены не должны страдать из-за решения руководства своего государства, то хочу напомнить, что в сентябре этого года Поздняков заявил, что российские спортсмены будут в честь принимать участие в войне в Украине, если их призовут после приказа о частичной мобилизации войск.
Разве это не поддержка агрессорских действий против мирного населения нашего государства? Публичные изречения такого содержания – это пренебрежение и вызов не только Украине, а всему цивилизованному миру, осуждающему войну в Украине.
Поэтому по поводу приглашения этого лица на саммит Международного олимпийского комитета в Швейцарию я выразил свое возмущение президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, президенту Европейских олимпийских комитетов Спиросу Капралосу, президенту Олимпийского и паралимпийского комитета США Сюзан Лайонс.
В очередной раз высказываю свою позицию: в условиях геноцида народа Украины, осуществляемого российскими войсками при поддержке правительства беларуси, российские и белорусские спортсмены на период военных действий в нашем государстве должны быть отстранены от участия в международных соревнованиях в любом статусе.
Приглашение представителя государства, нарушившего олимпийское перемирие и пренебрегающее базовыми принципами Олимпийской хартии, считаю недопустимым!»
На днях президента Олимпийского комитета россии (ОКР) Станислава Позднякова пригласили на Олимпийский саммит в Лозанне, Швейцария.
❗️Вадим Гутцайт: "Росіянам не можна дозволити використовувати спорт для узаконення воєнних дій в Україні"— НОК України (@OlympicUA) December 8, 2022
Текст звернення читайте за посиланням👉https://t.co/QMoG4KSHdt#НОК #Ukraine #UkrainianSport #ВадимГутцайт #санкціїпротирфрб #BoycottRussianSport, #TurnOffRussia, pic.twitter.com/y653mNMOKf
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