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Марокко
10.12.2022 17:00 - : -
Португалия
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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 00:25 | Обновлено 10 декабря 2022, 10:12
1938
0

Марокко – Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию

Смотрите матч чемпионата мира-2022

10 декабря 2022, 00:25 | Обновлено 10 декабря 2022, 10:12
1938
0
Марокко – Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 декабря сборная Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022 сыграет с Марокко. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

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В 1/8 финала Марокко в серии пенальти прошел Испанию, а Португалия разгромила Швейцарию 6:1.

Марокко – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит ОТТ-платформа MEGOGO.

Португалия - Марокко
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Источник Sport.ua
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