Чемпионат мира08 декабря 2022, 23:39 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Марокко – Португалия
Матч 1/4 финала ЧМ-2022
08 декабря 2022, 23:39 |
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В субботу, 10 декабря сборная Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022 сыграет с Португалией. Начало матча – в 17:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Марокко – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
В 1/8 финала Марокко в серии пенальти прошел Испанию, а Португалия разгромила Швейцарию 6:1.
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