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Чемпионат мира
08 декабря 2022, 23:39 |
76
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Марокко – Португалия

Матч 1/4 финала ЧМ-2022

08 декабря 2022, 23:39 |
76
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Марокко – Португалия
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 декабря сборная Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022 сыграет с Португалией. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Марокко – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

В 1/8 финала Марокко в серии пенальти прошел Испанию, а Португалия разгромила Швейцарию 6:1.

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Источник Sport.ua
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