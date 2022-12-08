В субботу, 10 декабря сборная Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022 сыграет с Португалией. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

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В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Марокко – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

В 1/8 финала Марокко в серии пенальти прошел Испанию, а Португалия разгромила Швейцарию 6:1.