Златко ДАЛИЧ: «Хотел бы, чтобы матч с Бразилией состоялся позже»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от четвертьфинала ЧМ-2022 против Бразилии (9 декабря):

«Считаю, что этот матч будет самым напряжённым. Могу сравнить его с финалом с Францией на предыдущем чемпионате мира. Это отличный соперник и большой вызов для нас. У нас было 11 матчей на этих двух мировых первенствах, и мы проиграли только один.

Я бы хотел, чтобы такой матч состоялся позже, но такова жизнь. Мы несколько раз встречались с Бразилией и ни разу не выигрывали у них. Надеюсь, что мы сможем изменить традицию.

Сейчас у нас впереди величайший матч на чемпионате мира. Они одни из главных фаворитов. В принципе они всегда считаются фаворитами, но с тем футболом, который они продемонстрировали здесь, они заслуживают того, чтобы быть одними из главных фаворитов. Необходимо сыграть наш лучший матч, и тогда у нас будет шанс. Мы не должны довольствоваться выходом в четвертьфинал».