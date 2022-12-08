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  4. Златко ДАЛИЧ: «Хотел бы, чтобы матч с Бразилией состоялся позже»
Чемпионат мира
08 декабря 2022, 21:17 |
510
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Златко ДАЛИЧ: «Хотел бы, чтобы матч с Бразилией состоялся позже»

Наставник сборной Хорватии – о матче против Бразилии

08 декабря 2022, 21:17 |
510
0
Златко ДАЛИЧ: «Хотел бы, чтобы матч с Бразилией состоялся позже»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златко Далич

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от четвертьфинала ЧМ-2022 против Бразилии (9 декабря):

«Считаю, что этот матч будет самым напряжённым. Могу сравнить его с финалом с Францией на предыдущем чемпионате мира. Это отличный соперник и большой вызов для нас. У нас было 11 матчей на этих двух мировых первенствах, и мы проиграли только один.

Я бы хотел, чтобы такой матч состоялся позже, но такова жизнь. Мы несколько раз встречались с Бразилией и ни разу не выигрывали у них. Надеюсь, что мы сможем изменить традицию.

Сейчас у нас впереди величайший матч на чемпионате мира. Они одни из главных фаворитов. В принципе они всегда считаются фаворитами, но с тем футболом, который они продемонстрировали здесь, они заслуживают того, чтобы быть одними из главных фаворитов. Необходимо сыграть наш лучший матч, и тогда у нас будет шанс. Мы не должны довольствоваться выходом в четвертьфинал».

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Златко Далич сборная Хорватии по футболу Хорватия - Бразилия ЧМ-2022 по футболу
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Источник Reuters
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