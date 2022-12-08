Чемпионат мира08 декабря 2022, 18:50 |
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Источник: Ди Мария сможет сыграть против Нидерландов
Вингер сборной Аргентины восстановился после травмы
08 декабря 2022, 18:50 |
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Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария полностью восстановился после травмы и уже работает в основной группе команды Лионеля Скалони. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Из-за травмы Ди Мария пропустил матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Австралии (2:1).
Таким образом, Ди Мария сможет принять участие в матче 1/4 финала мундиаля в Катаре против Нидерландов, который пройдет в пятницу, 9 декабря (начало – в 21:00 по Киеву).
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