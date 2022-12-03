Чемпионат мира03 декабря 2022, 15:36 |
1005
0
Ди Мария не поможет Аргентине в матче с Австралией
У звездного вингера травма
03 декабря 2022, 15:36 |
1005
0
Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария пропустит матч 1/8 финала чемпионата мира против Австралии из-за травмы. Об этом сообщает аргентинский журналист Гастон Эдул.
Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не собирается перестраивать игровую схему команды из-за отсутствия Ди Марии. Вместо Ди Марии могут сыграть Папу Гомес, Анхель Корреа или даже Пауло Дибала.
Матч Аргентина – Австралия состоится сегодня, 3 декабря. Начало – в 21:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 декабря 2022, 14:08 3
Защитник выступал за «Адана Демирспор» менее полгода
Футбол | 02 декабря 2022, 22:19 3
У уругвайского нападающего могут быть проблемы
Бокс | 03.12.2022, 06:14
Футбол | 03.12.2022, 09:39
Биатлон | 03.12.2022, 08:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.12.2022, 15:25 13
01.12.2022, 23:45 1
01.12.2022, 19:54 4
02.12.2022, 23:02 18
03.12.2022, 10:00 2
01.12.2022, 17:30 5
02.12.2022, 13:11
01.12.2022, 19:11 1