Ди Мария не поможет Аргентине в матче с Австралией

Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария пропустит матч 1/8 финала чемпионата мира против Австралии из-за травмы. Об этом сообщает аргентинский журналист Гастон Эдул.

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не собирается перестраивать игровую схему команды из-за отсутствия Ди Марии. Вместо Ди Марии могут сыграть Папу Гомес, Анхель Корреа или даже Пауло Дибала.

Матч Аргентина – Австралия состоится сегодня, 3 декабря. Начало – в 21:00 по Киеву.