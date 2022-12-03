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  4. Ди Мария не поможет Аргентине в матче с Австралией
Чемпионат мира
03 декабря 2022, 15:36 |
1005
0

Ди Мария не поможет Аргентине в матче с Австралией

У звездного вингера травма

03 декабря 2022, 15:36 |
1005
0
Ди Мария не поможет Аргентине в матче с Австралией
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария пропустит матч 1/8 финала чемпионата мира против Австралии из-за травмы. Об этом сообщает аргентинский журналист Гастон Эдул.

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не собирается перестраивать игровую схему команды из-за отсутствия Ди Марии. Вместо Ди Марии могут сыграть Папу Гомес, Анхель Корреа или даже Пауло Дибала.

Матч Аргентина – Австралия состоится сегодня, 3 декабря. Начало – в 21:00 по Киеву.

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