ФОТО. Свитолина гуляет с дочерью в Монако

Звездная украинская теннисистка сейчас отдыхает Монако вместе со своей 2-месячной дочерью Скай, отцом которой является французский теннисист Гаэль Монфис.

Свитолина выложила несколько фотографий с дочерью в своих соцсетях. Ранее Свитолина призналась, что скучает по теннису.