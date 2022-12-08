Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Свитолина гуляет с дочерью в Монако
WTA
08 декабря 2022, 18:09 | Обновлено 08 декабря 2022, 18:53
1615
0

ФОТО. Свитолина гуляет с дочерью в Монако

Украинская теннисистка отдыхает в Монте Карло

08 декабря 2022, 18:09 | Обновлено 08 декабря 2022, 18:53
1615
0
ФОТО. Свитолина гуляет с дочерью в Монако
Instagram

Звездная украинская теннисистка сейчас отдыхает Монако вместе со своей 2-месячной дочерью Скай, отцом которой является французский теннисист Гаэль Монфис.

Свитолина выложила несколько фотографий с дочерью в своих соцсетях. Ранее Свитолина призналась, что скучает по теннису.

По теме:
ФОТО. Билодид поделилась горячим фото с отпуска
ФОТО. Легионер Динамо сделал предложение дочери украинского агента
Элина СВИТОЛИНА: «Больше всего скучаю по победам – они как наркотик»
Элина Свитолина фото lifestyle
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион US Open 2020 получил WC на Australian Open 2023
Теннис | 08 декабря 2022, 12:25 0
Чемпион US Open 2020 получил WC на Australian Open 2023
Чемпион US Open 2020 получил WC на Australian Open 2023

Доминик Тим сыграет на австралийском турнире серии Grand Slam

Бернарду СИЛВА: Роналду прекрасно проявил себя в раздевалке после Швейцарии
Футбол | 07 декабря 2022, 19:54 4
Бернарду СИЛВА: Роналду прекрасно проявил себя в раздевалке после Швейцарии
Бернарду СИЛВА: Роналду прекрасно проявил себя в раздевалке после Швейцарии

Полузащитник сборной Португалии – о поведении Криштиану Роналду

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 08.12.2022, 02:30
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Тайсон ФЬЮРИ: «Первый бой - против Усика. Нам нужен один чемпион»
Бокс | 08.12.2022, 10:31
Тайсон ФЬЮРИ: «Первый бой - против Усика. Нам нужен один чемпион»
Тайсон ФЬЮРИ: «Первый бой - против Усика. Нам нужен один чемпион»
Хохфильцен-2022. Анастасия Меркушина заняла 35 место в спринте
Биатлон | 08.12.2022, 16:28
Хохфильцен-2022. Анастасия Меркушина заняла 35 место в спринте
Хохфильцен-2022. Анастасия Меркушина заняла 35 место в спринте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – старик, он изношен любительской карьерой»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – старик, он изношен любительской карьерой»
07.12.2022, 00:40 2
Бокс
Стало известно, сколько государств оказывают военную помощь Украине
Стало известно, сколько государств оказывают военную помощь Украине
06.12.2022, 19:20
Война
Леннокс Льюис назвал своего фаворита в потенциальном бою Фьюри – Усик
Леннокс Льюис назвал своего фаворита в потенциальном бою Фьюри – Усик
07.12.2022, 14:15 5
Бокс
«Какой позор». Невеста Роналду высказал недовольство наставником Португалии
«Какой позор». Невеста Роналду высказал недовольство наставником Португалии
07.12.2022, 09:34 18
Футбол
Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии
Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии
08.12.2022, 06:05 5
Футбол
Суперкомпьютер предсказал победителей 1/4 финала ЧМ
Суперкомпьютер предсказал победителей 1/4 финала ЧМ
07.12.2022, 11:55 1
Футбол
Первая часть сезона УПЛ завершена. Таблица чемпионата Украины
Первая часть сезона УПЛ завершена. Таблица чемпионата Украины
07.12.2022, 15:49 2
Футбол
Впервые за 8 дней. ВСУ уничтожили меньше 500 российских солдат
Впервые за 8 дней. ВСУ уничтожили меньше 500 российских солдат
08.12.2022, 09:47
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности