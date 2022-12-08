WTA08 декабря 2022, 18:09 | Обновлено 08 декабря 2022, 18:53
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ФОТО. Свитолина гуляет с дочерью в Монако
Украинская теннисистка отдыхает в Монте Карло
08 декабря 2022, 18:09 | Обновлено 08 декабря 2022, 18:53
1615
0
Звездная украинская теннисистка сейчас отдыхает Монако вместе со своей 2-месячной дочерью Скай, отцом которой является французский теннисист Гаэль Монфис.
Свитолина выложила несколько фотографий с дочерью в своих соцсетях. Ранее Свитолина призналась, что скучает по теннису.
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