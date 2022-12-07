Элина СВИТОЛИНА: «Больше всего скучаю по победам – они как наркотик»

Лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина рассказала, почему хочет вернуться в тур после декрета.

«Я скучаю по туру, тренировкам и болельщикам, но больше всего скучаю по победам – они как наркотик. Я хочу вернуться в свою лучшую форму, выигрывать матчи и наслаждаться этими моментами», – сказала Свитолина.

Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса родилась дочка, которую назвали Скай.