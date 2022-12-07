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  4. Элина СВИТОЛИНА: «Больше всего скучаю по победам – они как наркотик»
WTA
07 декабря 2022, 17:11 |
133
3

Элина СВИТОЛИНА: «Больше всего скучаю по победам – они как наркотик»

Украинская теннисистка хочет снова быть среди лучших в мире

07 декабря 2022, 17:11 |
133
3
Элина СВИТОЛИНА: «Больше всего скучаю по победам – они как наркотик»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина рассказала, почему хочет вернуться в тур после декрета.

«Я скучаю по туру, тренировкам и болельщикам, но больше всего скучаю по победам – они как наркотик. Я хочу вернуться в свою лучшую форму, выигрывать матчи и наслаждаться этими моментами», – сказала Свитолина.

Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса родилась дочка, которую назвали Скай.

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Источник Tennis Majors
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Комментарии 3
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dudigo78
Ще 2-3 місяці і пора повертатись. Якраз на РГ
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0
kadaad
Так кто же ей мешает!?
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0
Fdail
Мы всі хочемо  , але буде, як буде. 
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0
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