WTA07 декабря 2022, 17:11 |
133
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Элина СВИТОЛИНА: «Больше всего скучаю по победам – они как наркотик»
Украинская теннисистка хочет снова быть среди лучших в мире
07 декабря 2022, 17:11 |
133
3
Лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина рассказала, почему хочет вернуться в тур после декрета.
«Я скучаю по туру, тренировкам и болельщикам, но больше всего скучаю по победам – они как наркотик. Я хочу вернуться в свою лучшую форму, выигрывать матчи и наслаждаться этими моментами», – сказала Свитолина.
Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса родилась дочка, которую назвали Скай.
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