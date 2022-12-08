Чемпионат мира08 декабря 2022, 16:42 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Нидерланды – Аргентина
Поединок состоится в пятницу, 9 декабря
08 декабря 2022, 16:42 |
564
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В пятницу, 9 декабря, состоится поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Нидерландов и Аргентины.
Поединок состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Испанский арбитр Антонио Матео Лаос даст стартовый свисток в 21:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будет транслировать видеоосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Аргентина.
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