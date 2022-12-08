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Чемпионат мира
08 декабря 2022, 16:42 |
564
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Нидерланды – Аргентина

Поединок состоится в пятницу, 9 декабря

08 декабря 2022, 16:42 |
564
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Нидерланды – Аргентина
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 декабря, состоится поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Нидерландов и Аргентины.

Поединок состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Испанский арбитр Антонио Матео Лаос даст стартовый свисток в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будет транслировать видеоосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Аргентина.

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Источник Sport.ua
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