В пятницу, 9 декабря, состоится поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Нидерландов и Аргентины.

Поединок состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Испанский арбитр Антонио Матео Лаос даст стартовый свисток в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будет транслировать видеоосервис MEGOGO.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Аргентина.