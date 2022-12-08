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Италия
08 декабря 2022, 15:54 | Обновлено 08 декабря 2022, 15:58
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0

Милан рассчитывает на подписание хавбека Челси

Итальянцы намерены укрепить среднюю линию

08 декабря 2022, 15:54 | Обновлено 08 декабря 2022, 15:58
79
0
Милан рассчитывает на подписание хавбека Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаким Зиеш

В поле зрения итальянского «Милана» находится полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш.

«Россо-нери» хотят взять 29-летнего марокканца в аренду с правом выкупа за 15 млн евро. Совершение сделки желательно им в ближайшее зимнее трансферное окно.

Также сообщается, что в «Милане» уверены в подписании нового соглашения с нападающим Рафаэлом Леау.

Зиеш выступает за «Челси» с июля 2020 года и имеет контракт до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Хаким провел за «пенсионеров» 9 матчей.

Ранее стало известно, что у «Милана» есть интерес к игроку донецкого «Шахтера».

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Милан Челси Хаким Зиеш Серия A Английская Премьер-лига
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Источник La Gazzetta dello Sport
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