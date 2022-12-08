Милан рассчитывает на подписание хавбека Челси

В поле зрения итальянского «Милана» находится полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш.

«Россо-нери» хотят взять 29-летнего марокканца в аренду с правом выкупа за 15 млн евро. Совершение сделки желательно им в ближайшее зимнее трансферное окно.

Также сообщается, что в «Милане» уверены в подписании нового соглашения с нападающим Рафаэлом Леау.

Зиеш выступает за «Челси» с июля 2020 года и имеет контракт до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Хаким провел за «пенсионеров» 9 матчей.

Ранее стало известно, что у «Милана» есть интерес к игроку донецкого «Шахтера».