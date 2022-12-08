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Чемпионат мира
08 декабря 2022, 15:48 | Обновлено 08 декабря 2022, 15:59
67
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Хорватия – Бразилия

Поединок состоится в пятницу, 9 декабря

08 декабря 2022, 15:48 | Обновлено 08 декабря 2022, 15:59
67
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Хорватия – Бразилия
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 декабря, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Хорватии и Бразилии.

Поединок состоится на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

  • Хорватия – Бразилия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Бразилия.

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Источник Sport.ua
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