В пятницу, 9 декабря, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Хорватии и Бразилии.

Поединок состоится на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

Хорватия – Бразилия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Бразилия.