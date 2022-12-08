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Италия
08 декабря 2022, 14:41 | Обновлено 08 декабря 2022, 14:43
102
0

Интер не планирует никого покупать зимой

У миланского клуба нет средств на приобретение нужных футболистов

08 декабря 2022, 14:41 | Обновлено 08 декабря 2022, 14:43
102
0
Интер не планирует никого покупать зимой
Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский «Интер» не планирует покупать новых игроков в январское трансферное окно. По данным источника, «нерадзурри» вряд ли кем-то усилятся этой зимой.

Во-первых, у клуба нет средств на приобретение нужных футболистов, а во-вторых, руководство не видит особой необходимости выходить на трансферный рынок в январе.

В данный момент клуб уже занимается планированием летнего трансферного окна. Одной из главных целей станет нападающий Маркус Тюрам, у которого заканчивается контракт с менхенгладбахской «Боруссией». «Интер» хочет подписать француза свободным агентом.

Напомним, ранее «Интер» выставил на трансфер двух игроков.

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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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