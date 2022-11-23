Интер выставил на трансфер двух игроков
«Нерадзурри» хотят избавиться от Госенса и Корреа
Миланский «Интер» выставил на трансфер двух своих игроков. По информации итальянских СМИ, речь идет о латерале Робине Госенсе и форварде Хоакине Корреа.
И немец, и аргентинец после перехода в «Интер» не оправдывают ожиданий, и не могут завоевать себе место в основном составе. Летом к подписанию Госенса был близок «Байер».
Усиление состава «Интера» в январе возможно только за счет средств, вырученных от трансферов Госенса и Корреа.
Ранее Коррея получил травму и был исключен из заявки сборной Аргентины на ЧМ-2022.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Осталось три гола, но годы берут свое
Представляем группу F на чемпионате мира в Катаре