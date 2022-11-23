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Италия
23 ноября 2022, 14:28 |
618
0

Интер выставил на трансфер двух игроков

«Нерадзурри» хотят избавиться от Госенса и Корреа

23 ноября 2022, 14:28 |
618
0
Интер выставил на трансфер двух игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Робин Госенс

Миланский «Интер» выставил на трансфер двух своих игроков. По информации итальянских СМИ, речь идет о латерале Робине Госенсе и форварде Хоакине Корреа.

И немец, и аргентинец после перехода в «Интер» не оправдывают ожиданий, и не могут завоевать себе место в основном составе. Летом к подписанию Госенса был близок «Байер».

Усиление состава «Интера» в январе возможно только за счет средств, вырученных от трансферов Госенса и Корреа.

Ранее Коррея получил травму и был исключен из заявки сборной Аргентины на ЧМ-2022.

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Источник Calciomercato
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