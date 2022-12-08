Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона: «Френки де Йонг не продается»
Испания
08 декабря 2022, 13:53 | Обновлено 08 декабря 2022, 14:02
233
0

Барселона: «Френки де Йонг не продается»

Каталонцы не хотят терять нидерландца

08 декабря 2022, 13:53 | Обновлено 08 декабря 2022, 14:02
233
0
Барселона: «Френки де Йонг не продается»
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Директор испанской «Барселоны» Йорди Кройф дал оценку вероятному уходу из команды полузащитника Френки де Йонга.

«Френки де Йонг не продается. Он наш ключевой игрок, так что это время [когда он мог уйти] прошло. Он здесь и важен для нас.

В конце лета после обсуждений по поводу ФФП он остался с нами. Френки действительно любят в «Барселоне», – заявил Кройф.

Летом этого года 25-летний де Йонг был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», где его хотел видеть новый наставник английской команды Эрик тен Хаг, который знаком с Френки по работе в «Аяксе».

В нынешнем сезоне Френки де Йонг провел за «блауграну» 22 матча, забил 2 гола, сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что скауты «Барселоны» следят в Катаре за бразильским вингером.

По теме:
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Надеюсь, Аргентина выиграет ЧМ ради Месси»
Им интересуются топ-клубы. У звезды РБ Лейпцига большой выбор будущего
Скауты Барселоны следят в Катаре за бразильским вингером
Барселона Френки Де Йонг
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.es
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 08 декабря 2022, 01:50 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

Во всем виноват Жезус. Арсенал может не подписать Мудрика зимой
Футбол | 08 декабря 2022, 09:20 16
Во всем виноват Жезус. Арсенал может не подписать Мудрика зимой
Во всем виноват Жезус. Арсенал может не подписать Мудрика зимой

Лидер команды выбыл на несколько месяцев

Первая часть сезона УПЛ завершена. Таблица чемпионата Украины
Футбол | 07.12.2022, 15:49
Первая часть сезона УПЛ завершена. Таблица чемпионата Украины
Первая часть сезона УПЛ завершена. Таблица чемпионата Украины
Кого из молодых талантов потерял Шахтер после начала войны
Футбол | 08.12.2022, 12:40
Кого из молодых талантов потерял Шахтер после начала войны
Кого из молодых талантов потерял Шахтер после начала войны
А как же Мудрик? Арсенал заинтересован в подписании Роналду
Футбол | 07.12.2022, 16:40
А как же Мудрик? Арсенал заинтересован в подписании Роналду
А как же Мудрик? Арсенал заинтересован в подписании Роналду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
07.12.2022, 01:35 2
MMA
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
06.12.2022, 23:59 7
Футбол
Разведка рассказала, сколько ракет у россии осталось для крупных атак
Разведка рассказала, сколько ракет у россии осталось для крупных атак
06.12.2022, 14:49
Война
Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии
Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии
08.12.2022, 06:05 5
Футбол
Теперь начнется настоящий ЧМ. Определены пары 1/4 финала чемпионата мира
Теперь начнется настоящий ЧМ. Определены пары 1/4 финала чемпионата мира
06.12.2022, 23:05 2
Футбол
Нефартовые. Испания покидает ЧМ-2022, проиграв по пенальти Марокко
Нефартовые. Испания покидает ЧМ-2022, проиграв по пенальти Марокко
06.12.2022, 19:50 48
Футбол
17-летняя Меркушина - впервые в составе сборной Украины на Кубок мира
17-летняя Меркушина - впервые в составе сборной Украины на Кубок мира
06.12.2022, 13:46 8
Биатлон
Без Пидручного и с 19-летним биатлонистом. Состав на этап Кубка мира
Без Пидручного и с 19-летним биатлонистом. Состав на этап Кубка мира
06.12.2022, 13:28
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности