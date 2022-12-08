Барселона: «Френки де Йонг не продается»
Каталонцы не хотят терять нидерландца
Директор испанской «Барселоны» Йорди Кройф дал оценку вероятному уходу из команды полузащитника Френки де Йонга.
«Френки де Йонг не продается. Он наш ключевой игрок, так что это время [когда он мог уйти] прошло. Он здесь и важен для нас.
В конце лета после обсуждений по поводу ФФП он остался с нами. Френки действительно любят в «Барселоне», – заявил Кройф.
Летом этого года 25-летний де Йонг был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», где его хотел видеть новый наставник английской команды Эрик тен Хаг, который знаком с Френки по работе в «Аяксе».
В нынешнем сезоне Френки де Йонг провел за «блауграну» 22 матча, забил 2 гола, сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что скауты «Барселоны» следят в Катаре за бразильским вингером.
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