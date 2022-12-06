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Испания
06 декабря 2022, 15:01 | Обновлено 06 декабря 2022, 15:29
655
0

Скауты Барселоны следят в Катаре за бразильским вингером

У каталонцев есть трансферная цель

06 декабря 2022, 15:01 | Обновлено 06 декабря 2022, 15:29
655
0
Скауты Барселоны следят в Катаре за бразильским вингером
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Мартинелли (справа)

В поле зрения испанской «Барселоны» находится форвард лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли. В настоящий момент представители «блауграны» в Катаре на чемпионате мира внимательно следят за 21-летним бразильцем.

Сообщается, что «Барселона» хочет вплотную заняться трансфером Мартинелли, учитывая тот факт, что игрок никак не продлит свой контракт с «Арсеналом», который сейчас рассчитан до лета 2024 года.

На ЧМ-2022 в Катаре Мартинелли провел в форме сборной Бразилии три матча без результативных действий.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Бразилии по футболу Габриэл Мартинелли Барселона
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Источник Marca
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