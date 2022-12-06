Скауты Барселоны следят в Катаре за бразильским вингером

В поле зрения испанской «Барселоны» находится форвард лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли. В настоящий момент представители «блауграны» в Катаре на чемпионате мира внимательно следят за 21-летним бразильцем.

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Сообщается, что «Барселона» хочет вплотную заняться трансфером Мартинелли, учитывая тот факт, что игрок никак не продлит свой контракт с «Арсеналом», который сейчас рассчитан до лета 2024 года.

На ЧМ-2022 в Катаре Мартинелли провел в форме сборной Бразилии три матча без результативных действий.