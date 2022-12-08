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  4. Эден АЗАР: «Хотел бы поменяться местами с Джо Байденом»
Бельгия
08 декабря 2022, 12:36 | Обновлено 08 декабря 2022, 12:42
197
0

Эден АЗАР: «Хотел бы поменяться местами с Джо Байденом»

Бельгийский нападающий пофантазировал

08 декабря 2022, 12:36 | Обновлено 08 декабря 2022, 12:42
197
0
Эден АЗАР: «Хотел бы поменяться местами с Джо Байденом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар признался, что есть у него мечта: он хотел бы поменяться местами с президентом США Джо Байденом.

«С каким любым человеком на планете я хотел бы поменяться местами? С Джо Байденом. Хотя бы на пять минут.

Быть президентом Соединённых Штатов… Ух ты! Эден Азар – президент Соединенных Штатов. Круто звучит, не так ли? Белый дом и я, растянувшийся в кабинете с сигарой», - заявил Эден Азар.

Как известно, на днях Эден Азар заявил, что завершает свою международную карьеру в стане национальной команды Бельгии. Напомним, на ЧМ-2022, проходящем сейчас в Катаре, бельгийская сборная не смогла выйти из группы в плей-офф.

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Эден Азар сборная Бельгии по футболу
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Источник Daily Mail
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