Эден АЗАР: «Хотел бы поменяться местами с Джо Байденом»

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар признался, что есть у него мечта: он хотел бы поменяться местами с президентом США Джо Байденом.

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«С каким любым человеком на планете я хотел бы поменяться местами? С Джо Байденом. Хотя бы на пять минут.

Быть президентом Соединённых Штатов… Ух ты! Эден Азар – президент Соединенных Штатов. Круто звучит, не так ли? Белый дом и я, растянувшийся в кабинете с сигарой», - заявил Эден Азар.

Как известно, на днях Эден Азар заявил, что завершает свою международную карьеру в стане национальной команды Бельгии. Напомним, на ЧМ-2022, проходящем сейчас в Катаре, бельгийская сборная не смогла выйти из группы в плей-офф.