Гарри МАГУАЙР: Есть уверенность, что сборная Англии должна выиграть ЧМ-2022

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр рассказал о том, чего намерена добиться команда Гарета Саутгейта по итогам чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

«У сборной Англии есть уверенность, что мы должны выиграть турнир. Это хорошая перемена в менталитете. Мы понимаем, насколько это будет сложно. Есть еще пять или шесть команд с такой же верой. Сейчас мы верим в нашу победу», – заявил Магуайр.

Сборная Англии в четвертьфинале мундиаля сыграет 10 декабря с командой Франции. В матче 1/8 финала ЧМ-2022 родоначальники футбола со счетом 3:0 обыграли сборную Сенегала.