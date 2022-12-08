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  4. Гарри МАГУАЙР: Есть уверенность, что сборная Англии должна выиграть ЧМ-2022
Чемпионат мира
08 декабря 2022, 12:16 | Обновлено 08 декабря 2022, 12:29
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0

Гарри МАГУАЙР: Есть уверенность, что сборная Англии должна выиграть ЧМ-2022

Английский защитник – о планах национальной команды

08 декабря 2022, 12:16 | Обновлено 08 декабря 2022, 12:29
4
0
Гарри МАГУАЙР: Есть уверенность, что сборная Англии должна выиграть ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр рассказал о том, чего намерена добиться команда Гарета Саутгейта по итогам чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре.

«У сборной Англии есть уверенность, что мы должны выиграть турнир. Это хорошая перемена в менталитете. Мы понимаем, насколько это будет сложно. Есть еще пять или шесть команд с такой же верой. Сейчас мы верим в нашу победу», – заявил Магуайр.

Сборная Англии в четвертьфинале мундиаля сыграет 10 декабря с командой Франции. В матче 1/8 финала ЧМ-2022 родоначальники футбола со счетом 3:0 обыграли сборную Сенегала.

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Гарри Магуайр сборная Англии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник BBC
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