ОФИЦИЦАЛЬНО. Майкл О'Нил стал главным тренером сборной Северной Ирландии

Североирландский специалист Майкл О'Нил стал главным тренером сборной Ирландии по футболу.

53-летний специалист подписал контракт на пять с половиной лет. О'Нил уже работал со сборной Северной Ирландией с декабря 2011 по апрель 2020-го. Последним его местом работы был «Сток Сити«, который он покинул летом 2022 года.

Отметим, что в отборе на Евро-2024 соперниками сборной Северной Ирландии будут Дания, Финляндия, Словения, Казахстан и Сан-Марино.