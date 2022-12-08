Другие новости08 декабря 2022, 10:10 |
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ОФИЦИЦАЛЬНО. Майкл О'Нил стал главным тренером сборной Северной Ирландии
Специалист уже работал с национальной командой североирландцев
08 декабря 2022, 10:10 |
288
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Североирландский специалист Майкл О'Нил стал главным тренером сборной Ирландии по футболу.
53-летний специалист подписал контракт на пять с половиной лет. О'Нил уже работал со сборной Северной Ирландией с декабря 2011 по апрель 2020-го. Последним его местом работы был «Сток Сити«, который он покинул летом 2022 года.
Отметим, что в отборе на Евро-2024 соперниками сборной Северной Ирландии будут Дания, Финляндия, Словения, Казахстан и Сан-Марино.
🤩 He's back! #GAWA 💚— Northern Ireland (@NorthernIreland) December 7, 2022
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