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08 декабря 2022, 10:10 |
288
0

ОФИЦИЦАЛЬНО. Майкл О'Нил стал главным тренером сборной Северной Ирландии

Специалист уже работал с национальной командой североирландцев

08 декабря 2022, 10:10 |
288
0
ОФИЦИЦАЛЬНО. Майкл О'Нил стал главным тренером сборной Северной Ирландии
Twitter. Майкл О'Нил

Североирландский специалист Майкл О'Нил стал главным тренером сборной Ирландии по футболу.

53-летний специалист подписал контракт на пять с половиной лет. О'Нил уже работал со сборной Северной Ирландией с декабря 2011 по апрель 2020-го. Последним его местом работы был «Сток Сити«, который он покинул летом 2022 года.

Отметим, что в отборе на Евро-2024 соперниками сборной Северной Ирландии будут Дания, Финляндия, Словения, Казахстан и Сан-Марино.

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Майкл О'Нил главный тренер сборная Северной Ирландии по футболу
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Источник Sport.ua
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