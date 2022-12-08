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  4. Владислав ВАНАТ: Динамо начало сезон очень плохо. Не вышли на свой уровень
Украина. Премьер лига
08 декабря 2022, 10:11 |
238
0

Владислав ВАНАТ: Динамо начало сезон очень плохо. Не вышли на свой уровень

Игрок оценил первую часть сезона

08 декабря 2022, 10:11 |
238
0
Владислав ВАНАТ: Динамо начало сезон очень плохо. Не вышли на свой уровень
ФК Динамо Киев

Форвард «Динамо» Владислав Ванат, который постепенно завоевывает место в основном составе киевлян, оценил первую часть сезона для команды и себя лично.

- Какие итоги первой части сезона можете подвести? Война наложила серьезный отпечаток на проведение матчей?

- Да, безусловно. Хотя мы, конечно, старались не обращать внимания и не думать о том, что может быть воздушная тревога. Но, естественно, в подсознании все равно всегда помнили, что в нашей стране идет война. К счастью, во время матчей тревога была только однажды – когда играли с «Рухом», в остальном же удалось более-менее спокойно провести чемпионат.

У нас было очень много переездов, и это, конечно, также сказывалось, но мы должны были с этим справляться – по-другому никак. Знаю, что об этом часто говорил главный тренер, и я согласен с ним.

- «Динамо» по итогам первого круга финишировало на третьем месте, как можете прокомментировать этот результат?

- Мы начали чемпионат очень плохо, и только после того, как перебрались в Украину после окончания выступлений в групповом этапе Лиги Европы, начали играть лучше, но все равно не вышли на уровень прошлого года. Мне сложно сказать, с чем это связано, может, с психологическим состоянием игроков. Многое не получалось, не всегда получалось показать свой привычный футбол.

- Ожидали ли, что «Днепр-1» вырвется в лидеры?

- Мне еще в начале чемпионата казалось, что они будут минимум в тройке, ведь у них хорошая команда, у них на каждой позиции сильные футболисты. И мои ожидания подтвердились. Я неплохо знаю команду, у меня есть там знакомые, так что их нынешнее первое место не стало для меня сюрпризом.

- В чемпионате вы забили 5 мячей, какой из них запомнился больше всего?

- Наверное, гол «Кривбассу», тогда Сидорчук отдал мне передачу, я обыграл защитника и правой ногой пробил в «девятку» - получился красивый удар. А вообще, естественно, мне все свои мячи нравятся, но этот я бы выделил.

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Динамо Киев Владислав Ванат чемпионат Украины по футболу
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Источник ФК Динамо Киев
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