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Чемпионат мира
08 декабря 2022, 02:49 | Обновлено 08 декабря 2022, 03:16
36
0

Дензел ДЮМФРИС: «Мы должны играть еще лучше»

Защитник сборной Нидерландов – о предстоящем матче против Аргентины

08 декабря 2022, 02:49 | Обновлено 08 декабря 2022, 03:16
36
0
Дензел ДЮМФРИС: «Мы должны играть еще лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис

Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис в преддверии матча с Аргентиной в четвертьфинале ЧМ-2022 высказался о капитане команды соперника Лионеле Месси.

«Месси? Матчи не выигрываются одним футболистом. Его последний ЧМ? У Нидерландов тоже есть своя миссия: наполнить радостью сердца людей в Нидерландах. Это единственное, ради чего мы здесь находимся.

У нас есть цель, и у нас очень классная команда. Нам есть к чему стремиться, но я считаю, что команда находится на подъеме. Хотя очевидно, что мы должны играть еще лучше», - сказал Дюмфрис.

Матч Нидерланды – Аргентина состоится в пятницу, 9 декабря. Начало в 21:00 по Киеву.

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Источник NOS.nl
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