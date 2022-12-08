Дензел ДЮМФРИС: «Мы должны играть еще лучше»

Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис в преддверии матча с Аргентиной в четвертьфинале ЧМ-2022 высказался о капитане команды соперника Лионеле Месси.

«Месси? Матчи не выигрываются одним футболистом. Его последний ЧМ? У Нидерландов тоже есть своя миссия: наполнить радостью сердца людей в Нидерландах. Это единственное, ради чего мы здесь находимся.

У нас есть цель, и у нас очень классная команда. Нам есть к чему стремиться, но я считаю, что команда находится на подъеме. Хотя очевидно, что мы должны играть еще лучше», - сказал Дюмфрис.

Матч Нидерланды – Аргентина состоится в пятницу, 9 декабря. Начало в 21:00 по Киеву.