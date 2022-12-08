Лука МОДРИЧ: «Это уникальное чувство – быть в восьмерке»
Лидер сборной Хорватии – о предстоящем четвертьфинале чемпионата мира
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 против национальной команды Бразилии.
«Мы привыкли терпеть в матчах, и если нам придется терпеть и дальше, то мы будем это делать. То, что мы делаем на этом турнире – это нечто великое.
Думаю, что мы этого заслуживаем. Это уникальное чувство – быть в восьмерке лучших команд в мире», - сказал Модрич.
Матч Хорватия – Бразилия состоится в пятницу, 9 декабря.
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