Чемпионат мира07 декабря 2022, 20:02 |
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РОДРИ: «Марокко вообще ничего не предложило»
Хавбек сборной Испании – о матче против Марокко
07 декабря 2022, 20:02 |
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Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал вылет команды в 1/8 финала ЧМ-2022 от Марокко в серии пенальти:
«Марокко вообще ничего не предложило! В этих словах нет неуважения. Они ничего не сделали по ходу матча. Они просто ждали возможность выбежать в контратаку. Они сели в оборону и пытались выбежать в контратаку!».
Напомним, ЧМ-2022 стал третьим крупным турниром подряд, из которого Испания вылетела в серии пенальти.
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Комментарии 1
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Це футбол, про стратегію і тактику вам в Іспанії не розказують. Чи для вас стратегія це злити матч Японцям на очах всього світу. Тепер шукаєте справедливості ? «Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те і пожне» послання до Галатів.
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