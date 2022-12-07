РОДРИ: «Марокко вообще ничего не предложило»

Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал вылет команды в 1/8 финала ЧМ-2022 от Марокко в серии пенальти:

«Марокко вообще ничего не предложило! В этих словах нет неуважения. Они ничего не сделали по ходу матча. Они просто ждали возможность выбежать в контратаку. Они сели в оборону и пытались выбежать в контратаку!».

Напомним, ЧМ-2022 стал третьим крупным турниром подряд, из которого Испания вылетела в серии пенальти.