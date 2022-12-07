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  4. РОДРИ: «Марокко вообще ничего не предложило»
Чемпионат мира
07 декабря 2022, 20:02 |
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РОДРИ: «Марокко вообще ничего не предложило»

Хавбек сборной Испании – о матче против Марокко

07 декабря 2022, 20:02 |
301
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РОДРИ: «Марокко вообще ничего не предложило»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал вылет команды в 1/8 финала ЧМ-2022 от Марокко в серии пенальти:

«Марокко вообще ничего не предложило! В этих словах нет неуважения. Они ничего не сделали по ходу матча. Они просто ждали возможность выбежать в контратаку. Они сели в оборону и пытались выбежать в контратаку!».

Напомним, ЧМ-2022 стал третьим крупным турниром подряд, из которого Испания вылетела в серии пенальти.

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Родри ЧМ-2022 по футболу Марокко - Испания сборная Испании по футболу
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Источник Daily Express
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Комментарии 1
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Павло Костюк
Це футбол, про стратегію і тактику вам в Іспанії не розказують. Чи для вас стратегія це злити матч Японцям на очах всього світу. Тепер шукаєте справедливості ? «Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те і пожне» послання до Галатів.
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