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  4. Бернарду СИЛВА: Роналду прекрасно проявил себя в раздевалке после Швейцарии
Чемпионат мира
07 декабря 2022, 19:54 | Обновлено 07 декабря 2022, 19:56
670
1

Бернарду СИЛВА: Роналду прекрасно проявил себя в раздевалке после Швейцарии

Полузащитник сборной Португалии – о поведении Криштиану Роналду

07 декабря 2022, 19:54 | Обновлено 07 декабря 2022, 19:56
670
1
Бернарду СИЛВА: Роналду прекрасно проявил себя в раздевалке после Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Хавбек сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силва после победы над Швейцарией (6:1) в 1/8 финала чемпионата мира попытался заверить СМИ, что Криштиану Роналду внес большой вклад в выход команды в четвертьфинал.

Отметим, что Криштиану Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на крупном турнире впервые с 2008 года. Своим видом во время матча и после его окончания 37-летний португалец не скрывал недовольства решением главного тренера.

Роналду вышел на поле на 74-й минуте, когда уже все было решено, и особо не принимал участие в праздновании победы, сразу уйдя в раздевалку.

«Он показал себя в раздевалке отлично. И он был в порядке. Конечно, иногда он может быть недоволен, потому что все хотят играть», – сказал Бернарду Силва.

В четвертьфинале сборная Португалии сыграет с Марокко.

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Источник Yahoo Sports
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