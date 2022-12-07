Бернарду СИЛВА: Роналду прекрасно проявил себя в раздевалке после Швейцарии
Полузащитник сборной Португалии – о поведении Криштиану Роналду
Хавбек сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силва после победы над Швейцарией (6:1) в 1/8 финала чемпионата мира попытался заверить СМИ, что Криштиану Роналду внес большой вклад в выход команды в четвертьфинал.
Отметим, что Криштиану Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на крупном турнире впервые с 2008 года. Своим видом во время матча и после его окончания 37-летний португалец не скрывал недовольства решением главного тренера.
Роналду вышел на поле на 74-й минуте, когда уже все было решено, и особо не принимал участие в праздновании победы, сразу уйдя в раздевалку.
«Он показал себя в раздевалке отлично. И он был в порядке. Конечно, иногда он может быть недоволен, потому что все хотят играть», – сказал Бернарду Силва.
В четвертьфинале сборная Португалии сыграет с Марокко.
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