Тренер Руха: «Ценно, что мы отыгрались и хотели победить»

Ассистент главного тренера «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал ничью 2:2 с «Черноморцем» в матче 14-го тура УПЛ:

«Трудная игра. Это понятно, потому что уже конец футбольного года. Но спасибо ребятам за то, что они проявили характер. У нас молодая команда, в сегодняшней игре еще два парня дебютировали в основной команде.

Очень ценно, что, проигрывая по ходу матча 0:2, мы отыгрались, боролись до конца, хотели победить. Для наших ребят это существенный опыт, благодарим их за игру.

Не могу сказать, что мы играли плохо или неагрессивно первый тайм, но более опытная команда «Черноморец» использовала свои моменты. Даже за первый тайм не могу упрекнуть ребят, просто учитывая опыт футболистов «Черноморца» мы в нем уступили».