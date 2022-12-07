Президент ПСЖ: «Подписать Роналду? Это сложно»

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о том, планирует ли клуб подписать Криштиану Роналду:

«С тремя игроками, которые у нас есть (Месси, Неймар и Мбаппе), это очень сложно, но я желаю ему всего наилучшего. Удивительный игрок».

Напомним, Ранее Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и сейчас является свободным агентом. Ранее сообщалось о том, что 37-летний португалец отказал «Аль-Насру».