Франция07 декабря 2022, 18:44 |
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Президент ПСЖ: «Подписать Роналду? Это сложно»
Нассер Аль-Хелаифи – о планах своего клуба
07 декабря 2022, 18:44 |
1203
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Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о том, планирует ли клуб подписать Криштиану Роналду:
«С тремя игроками, которые у нас есть (Месси, Неймар и Мбаппе), это очень сложно, но я желаю ему всего наилучшего. Удивительный игрок».
Напомним, Ранее Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и сейчас является свободным агентом. Ранее сообщалось о том, что 37-летний португалец отказал «Аль-Насру».
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