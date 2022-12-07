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  4. Президент ПСЖ: «Подписать Роналду? Это сложно»
Франция
07 декабря 2022, 18:44 |
1203
0

Президент ПСЖ: «Подписать Роналду? Это сложно»

Нассер Аль-Хелаифи – о планах своего клуба

07 декабря 2022, 18:44 |
1203
0
Президент ПСЖ: «Подписать Роналду? Это сложно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о том, планирует ли клуб подписать Криштиану Роналду:

«С тремя игроками, которые у нас есть (Месси, Неймар и Мбаппе), это очень сложно, но я желаю ему всего наилучшего. Удивительный игрок».

Напомним, Ранее Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и сейчас является свободным агентом. Ранее сообщалось о том, что 37-летний португалец отказал «Аль-Насру».

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ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Криштиану Роналду
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Источник Sky Sports
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